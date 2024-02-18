О том, что с учетом акция протеста в Башкортостане, вызванных вышеописанными событиями, призванные в армию Путина местные жители стараются максимально дистанцироваться от прямого участия в боевых действиях в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно украинскому подполью, в последнее время в оккупационных войсках фиксируется предоставление некоторых преференций, основанных на этническом признаке. В частности, офицеры, имеющие башкирскую национальность, активно переводят своих соотечественников в небоевые подразделения, а также регулярно поощряют их наградами.

Таким образом, башкиры «отошли» во второй эшелон не только на Кременском, но и на Авдеевском направлении, практически ограничившись лишь оказанием логистической поддержки и ремонтно-эвакуационными мероприятиями ключевых подразделений захватчиков.

Предполагается, что подобными действиями башкиры пытаются предельно сберечь мобилизованных земляков, чтобы начать народно-освободительное движение в своей республике.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС сообщали название элитного подразделения путинской армии, фактически «утилизированного» у Авдеевки.