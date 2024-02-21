О том, что появление на акциях протеста вышеописанных лозунгов на самом деле не только приносит вред интересам Польши, но и компрометирует намерения организаторов таких забастовок, свидетельствуя о попытках определенной группы радикалов захватить контроль над подобными проявлениями недовольства, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу МИД Польши.

В частности, польское внешнеполитическое ведомство с максимальным уровнем беспокойства восприняло размещение антиукраинских плакатов и лозунгов, одобряющих Путина и войну, которую он ведет против Украины. Дипломаты отметили, что данные действия «выставляют в плохом свете» их страну, которая одной из первых помогла атакованной Украине, приняв беженцев и оказав поддержку Киеву.

В МИД Польши подчеркнули:

Важно, что они также дискредитируют самих организаторов протеста. Мы считаем, что это — попытка захвата протестного движения аграриев крайними и безответственными группами, которые, возможно, находятся под влиянием российской агентуры.

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ сообщали, как протесты поляков повлияли на стабильность завоза в Украину гуманитарных грузов.