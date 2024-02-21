О том, что на временно захваченной части Запорожской области, оккупационные «власти» уже располагают результатами так называемых «выборов президента», «нарисовав» кремлевскому тирану Владимиру Путину почти 100-процентную поддержку, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы местной ОВА Ивана Федорова.

По словам Федорова, вследствие этого организованного фарса, действующий диктатор Путин должен «набрать» не менее 94 процентов голосов, из-за того, что для достижения таких «удовлетворительных» показателей, гауляйтеры решили растянуть псевдовыборы не на 3 дня, а на целый месяц, привезя на ВОТ Запорожье силовиков и агитбригады, а также назначив 700 человек на должности «наблюдателей»-надзирателей.

Глава Запорожской ОВА добавил, что данное проведение выборов на оккупированных территориях — абсолютно незаконно, и соответствующие украинские структуры собирают и фиксируют информацию о каждом из организаторов и участников «волеизъявления» на ВОТ, «чтобы предатели и коллаборационисты не остались без наказания».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, с какой целью мобилизованные башкиры саботируют участие в войне с Украиной.