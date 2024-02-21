О том, что пока в точности малоизвестно, когда армии нашей страны предоставят F-16, но пересесть с «советского наследия» на американскую авиатехнику украинские летчики смогут достаточно оперативно, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, опубликованное изданием «Укринформ».

По словам Игната, сейчас в точности никто не знает, когда у Украины будут F-16, но можно утверждать — Воздушные Силы ожидают эти истребители «как можно скорее». Впрочем, также известно, что в Украину отправят не самые современные модификации F-16, и дадут сразу не большое количество, а менее «40, 70 или 120 самолетов».

Спикер Воздушных Сил добавил, что процесс обучения пилотов продолжается, и они «уже летают, выполняют полеты в небе в сопровождении инструкторов. В частности, поначалу наши летчики обязаны полноценно освоить авиатехнику, научиться управлять самостоятельно, без инструкторов, а тем временем Украина в состоянии перейти на F-16 в экстренном порядке, как до этого не смогло сделать ни одно государство в мире, но не следует ожидать, что «придут самолеты, и все — победа».

Ранее мы писали о том, как Игнат объяснял недавнее снижение активности авиации оккупантов.