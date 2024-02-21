О том, что новой парламентской инициативой предлагается пролонгировать данные выплаты до окончания военного положения и интеграции ВПЛ в состав новых общин, но с некоторыми оговорками, пишет «НБН», ссылаясь на законопроект № 10382, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, документом устанавливаются дополнительные условия, позволяющие отказать или приостановить выделение денежной помощи, если:

ВПЛ возвратились назад, на временно оккупированную территорию/в зону боевых действий;

выехали за границу, не имея уважительной причины;

располагают пригодным для проживания жильем, с площадью не менее 13,65 «квадратов» на одного члена семьи, однако не менее 25 «квадратов» на семью;

получали финпомощь от государства согласно программам «єОселя» или «єВідновлення»;

ежемесячный заработок составляет более 14 200 гривен на человека/приобреталось недвижимое или движимое имущество по цене, превышающей установленную границу (от 50 000 гривен).

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль сообщал, кому из ВПЛ не прекратят начислять выплаты после 1-го марта.