О том, что российские власти, явно с ведома Путина, уже сформировали специальный отряд, состоящий из спортсменов, цель которого — участие в войне против Украины, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно, данная сомнительная инициатива была предложена первым заместителем главы администрации президента России, Сергеем Кириенко — с его подачи было создано подразделение, получившее название «Союз». В такой отряд вошли экс-участники спортивных соревнований, в частности, турниров по боевым искусствам.

Следует отметить, что спонсируют этот «Союз» государственные корпорации РФ — «Росатом», «Сбербанк» и прочие компании, которые за период ведения войны с Украиной, успели потратить десятки миллионов рублей на приобретение оружия и оптического оборудования. Кроме того, за обучение новой «живой силы» врага отвечает российский университет спецназа в Чечне.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, с какой целью мобилизованные башкиры саботируют участие в войне с Украиной.