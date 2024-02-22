О том, как глобальная агрессия Москвы отразилась на трудовом секторе украинской экономики, то есть сколько рабочих мест не досчитались наши сограждане из-за войны с «хорошими русскими», пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, прозвучавшее в интервью для японского YouTube-канала NHK WORLD-JAPAN.

По словам Дениса Шмыгаля, в результате вторжения российско-оккупационных войск, государство потеряло 30 процентов доходов от экономической сферы, и не менее 20 процентов в территориях. Кроме того, гражданам не смогли предоставить 3,5 миллиона рабочих мест, то есть госбюджет Украины недополучил огромные суммы налоговых отчислений с заработных плат трудоустроенных.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Гетманцев рассказал, при каких условиях с каждой транзакции граждан будут взимать по 18 процентов налога.