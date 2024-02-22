О том, что определенные слои население Украины могут утратить право на госпомощь для оплаты коммунальных услуг, если вовремя (на протяжении 30 дней) не направят информацию о себе в соответствующие структурные подразделения пенсионного ведомства, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, обнародованное в официальном Facebook-аккаунте ГУ ПФУ в Донецкой области.

Как стало известно, в ПФУ следует сообщить о нижеуказанных изменениях (сделав новый запрос и добавив список документов):

в составе семьи, зарегистрированной в квартире/доме членов домохозяйства;

в социальном статусе членов домохозяйства (заключение брака/развод);

в списке получаемых жилищно-коммунальных услуг, а также в условиях их предоставления;

в перечне затрат на управление многоквартирным домом;

о смене управляющего, компании-поставщика коммунальных услуг или создании объединения жильцов;

о наступлении условий, при которых теряется право на получение субсидии.

Ранее мы писали о том, в каких банках получатели субсидий могут оформить начисление соцпощи.