О том, как глава Еврокомиссии высказалась о действиях протестующих польских аграриев и указала на некоторые недостатки логистической стратегии Украины, пишет «НБН», ссылаясь на видео брифинга в Варшаве, проведенного совместно с премьер-министром Польши Дональдом Туском, и опубликованное в официальном X-аккаунте Урсулы фонд дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, страны Евросоюза весьма «впечатляют» усилия Польши, направленные на восстановление верховенства права, в частности, «Европа поддерживает польских фермеров». Кроме того, Украине следует поскорее расширить собственный экспорт агропродукции через акваторию Черного моря, что позволит «разгрузить сухопутную границу Польши».

Также, президент Еврокомиссии заявила — на следующей неделе будет готово решение касательно выделения Польше около 137 млн евро из европейских фондов.

Ранее мы писали о том, что поляки в очередной раз высыпали на грунт украинскую агропродукцию.