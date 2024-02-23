О том, что соответствующие структуры нашей страны пока не фиксируют какой-либо излишне бурной активности на территории Приднестровья, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона «Єдині новини», транслируемого на YouTube-канале «ТСН».

Помимо всего вышеуказанного, Гуменюк подчеркнула — намерения самопровозглашенной «Приднестровской Молдавской Республики» относительно якобы вхождения в состав страны-агрессора, на самом деле направлены на расшатывание окружающей политической обстановки в медиапространстве, то есть для формирования общественно-политического напряжения на сопредельных территориях.

Представительница ОК «Юг» добавила — государственная граница Украины надежно защищена, укреплена и ее неприкосновенность обеспечена всеми доступными силами и средствами.

Ранее мы писали о том, что Гуменюк объясняла, как «приземление» нескольких истребителей РФ отразится на текущей тактике армии Путина.