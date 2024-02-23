О том, что на этот предвыходной день запланировано выездное заседание Кабмина, которое пройдет на территории Львовской области, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, один из ключевых вопросов — текущая обстановка у рубежей Украины, в частности, блокирование границ: правительство готовит четкие шаги и конкретные предложения касательно улаживания кризиса. Например, с властями Польши будет проведен «прагматичный диалог», предусматривающий «разумные компромиссы».

Кроме того, дополнится логистика Украины в прочих точках соприкосновения с ЕС: будет открыт новый КПП на границе с Венгрией — «Великая Паладь-Надьгодош», который станет работать для пассажирского автотранспорта, способствуя сокращению очередей и ускорению выезда наших граждан. Также, интенсифицируют работу КПП «Лужанка-Берегшурань» — через него смогут проезжать пустые грузовики, исключив ограничения по весу, и разрешат передвигаться пассажирским и грузовым авто с предельным весом до 7,5 тонны.

Ранее мы писали о том, что поляки снова испортили груз с сельхозпродукцией из Украины.