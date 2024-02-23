О том, что с 1-го марта украинских переселенцев затронут глобальные финансовые изменения, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE».

По словам Верещук, с первого весеннего месяца начинает действовать правительственное постановление, касающееся тех категорий граждан, соцпомощь которых превышает определенную сумму.

В частности, внутренне перемещенным лицам, имеющим доход от 9 444 гривен, смогут продолжать начислять выплаты, но с некоторыми ограничениями — пролонгация финпомощи от государства возможна, только если в составе семьи есть несовершеннолетний или особа с инвалидностью.

Верещук акцентировала:

В случае, если доход семьи меньше 37 000 гривен в месяц, то выплаты продолжаются. Если больше, то будут сокращены.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль называл количество рабочих мест, которое потеряли украинцы из-за вторжения РФ.