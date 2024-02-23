О том, что Медведев недавно заявлял — украинских граждан на ВОТ, «вредящих» государству-террористу, следует разоблачить и наказать, отправив в Сибирь с целью «перевоспитания в принудительных трудовых лагерях», а также о чем это свидетельствует, пишет «НБН», ссылаясь на вашингтонский «Институт изучения войны» (ISW).

Согласно обоснованному мнению аналитиков «Института изучения войны», показательные суды и репрессии эпохи сталинского тоталитаризма так же начинались с массовых арестов и расстрелов так называемых «саботажников», и сейчас Медведев вбрасывает именно риторику «отца народов» касательно населения украинских территорий, захваченных Москвой

Кроме того, гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий также публично обсуждал и попытался защитить незаконную политику «властей», в частности, насильственную депортацию украинцев, открыто выступающих против войны РФ с Украиной, и даже проговорился о казнях граждан захваченной страны «освободителями», без какого-либо суда и следствия.

Ранее мы писали о том, как в Еврокомиссии прокомментировали фантазии Медведева о захвате Киева и Одессы.