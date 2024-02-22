Представитель Европейской Комиссии отметил, что не видит причин комментировать высказывания соратника кремлевского диктатора, которому стоит полечить психику, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

По словам Стано, обычно в ЕК не комментируют слова людей, которые изо всех сил пытаются привлечь к себе внимание. При этом политик видит позитив в том, что представитель Москвы «публично транслирует диагноз о состоянии своего ментального здоровья». Чиновник добавил, что в этой ситуации он может посоветовать бывшему президенту страны-агрессора консультации и помощь специалиста.

Напомним, что Медведев дал интервью российским пропагандистам. Соратник Путина в очередной раз заявил претензии РФ на два украинских города. Скандальный политик сообщил, что оккупационные войска якобы дойдут до Киева, а также «вернут» Одессу.