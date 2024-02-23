О том, что в специально разработанной инструкции, российским преподавателям настоятельно советуют изучить вышеуказанное интервью, приобщив к этому сомнительному материалу детей, пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно, подобная практика была введена по указанию властей страны-агрессора — массе российских школ направили «методичку» для переобучения детей на основе материалов скандального интервью Путина американскому «журналисту».

Следует отметить, что документ успели обнародовать на госпортале «Единый урок РФ», рекомендуя учителям проштудировать интервью совместно со школьниками, и не забыть провести в классах «дискуссии» по тематике разговора Путина и Карлсона, таким образом привлекая детей к «исследовательским проектам» по мотивам «сказок» диктатора, а потом разобрать их как медиатекст.

Авторы данной методички предполагают, что интервью «поможет» школьникам лучше усвоить «позицию РФ на мировой арене», тем самым расширив «критическое мышление».

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал, что думает о нелепом интервью Путина Такеру Карлсону.