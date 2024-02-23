О том, что гражданам, накопившим значительные суммы задолженностей по «коммуналке», грозят весьма весомые проблемы, пишет «НБН», ссылаясь на материал Finance.ua.

В частности, помимо «обрезания» от «коммуналки», долги станут взыскивать через упрощенное судебное производство — нерадивому потребителю даже не сообщают и не приглашают на заседание.

После такого решения суда, компаниям-поставщикам дается право на обращение к исполнительным службам, которые смогут:

арестовывать имущество должников;

запрашивать у банков блокировку средств на счетах;

списывать деньги для урегулирования вопросов по задолженностям.

При этом, вышеописанные ограничения касаются и пенсионеров, при условии, что на их карточки поступают пособия, превышающие размер прожиточного минимума. Также, информацию о долгах за коммунальные услуги предоставляют «Украинскому бюро кредитных историй», таким образом «очерняя» финансовую репутацию потребителя.

Помимо все указанного, при условии, что задолженность превышает 142 000 гривен, исполнительная служба имеет право отобрать не только движимое, но и недвижимое имущество (дом, квартиру, земельный участок).

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