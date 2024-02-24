О том, что ко 2-й годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, наконец стали известны результаты нового исследования касательно потерь «второй армии мира», пишет «НБН», ссылаясь на материал «Медузы».

Основываясь на разработанной журналистами методике подсчета, с 24-го февраля позапрошлого года, и до конца прошлого года, потери путинской армии составили всего лишь 75 000 человек, впрочем, согласно лишь статистической оценке, зависящей, в том числе, от случайного фактора, то есть наиболее вероятные цифры «внутри довольно широкого диапазона», варьируются от 66 000 до 88 000 человек (по данным Генштаба ВСУ на 24-е февраля — 409 100 захватчиков).

Кроме того, если учитывать динамику, то в 2023-м году она ускорилась более, чем в 2 раза — с 24 000 человек до 50 000 человек, — до максимальной отметки потери «скакнули» во время битвы за Бахмут (то есть без учета Авдеевки, где оккупанты потеряли не менее 40 000 — 50 000 человек).

В «Медузе» резюмировали:

В целом, динамика потерь к концу 2023-го года говорит о том, что власти РФ наладили стабильный конвейер поставки российских мужчин на фронт [в Украине]. Там в последние полгода они гибнут со скоростью примерно 120 человек в день.

Ранее мы писали о том, что росСМИ раскрывали, сколько пилотов потеряла армия РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.