О том, что нашими силовиками, в ночь на эту субботу, 24-го февраля, проведена успешная атака на Новолипецкий металлургический комбинат, являющийся крупнейшим из идентичных заводов государства-террориста, работающий на покрытие нужд армии Путина, пишет «НБН», ссылаясь на источники «РБК-Украина».

Как отмечают информаторы «РБК-Украина», а это представители ГУР Минобороны и СБУ, наши дроны-камикадзе угодили в промышленные установки, использующиеся для процесса первичного охлаждения неочищенного коксового газа — выведение из строя указанных компплексов, приведет к приостановке всего производственного процесса на этом заводе, на достаточно продолжительное время.

Таким образом, прочие предприятия РФ, вследствие недополучения сырья, также не смогут производить ракеты, артиллерийские системы, беспилотники и тому подобные «инструменты войны» для «второй армии мира».

Ранее мы писали о том, как у Буданова комментировали планы РФ по увеличению производства артиллерийских снарядов.