О том, что мошенники стараются ввести в заблуждение пожилых граждан нашей страны, втянув их в сомнительный процесс «идентификации», пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение, размещенное в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как стало известно, неизвестные особы представляются сотрудниками ПФУ, и запрашивают у пенсионеров-переселенцев, еще не прошедших физическую верификацию личности, реквизиты их банковских карточек.

В ПФУ официально заявляют — ни для направления заявки касательно проведения физической идентификации посредством видеоконференцсвязи, ни для самой процедуры проверки, ни для пролонгации или возобновления начисления выплат, уполномоченным работникам ведомства не требуется для подтверждения личности пенсионера получение данных по реквизитам банковских карточек, поскольку подобных нововведений не предусматривается ни одной нормой действующего законодательства.

Таким образом, в ситуации, когда пенсионера беспокоят с вышеописанным предложением, следует сообщать о факте мошенничества в органы Нацполиции Украины.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ отвечали, изменится ли размер выплат по нетрудоспособности с марта.