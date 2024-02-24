О том, по какой причине российские «военкоры» утверждают — именно армия Путина, «дружественно», но ошибочно атаковала, и, в итоге, «приземлила» собственный самолет А-50 вечером пятницы, пишет «НБН», ссылаясь на «Институт изучения войны» (ISW).

Как стало известно, российская армия якобы по недосмотру сбила этот А-50, поскольку оккупанты так и не учли систематические проблемы, которые были обязаны устранить для избежания последующих случаев ведения «дружественного огня». Кроме того, один из военкоров РФ подчеркнул: как сам А-50, так и его экипаж — дефицитные ресурсы для страны-агрессора, так как их невозможно легко заменить.

Следует отметить, что идентичным образом РФ опровергала и участие Сил Обороны нашей страны в событиях 15-го января (сбивание одновременно А-50 и Ил-22), стараясь направить свои усилия «на деморализацию» украинцев, а также убедить российский социум в том, что «победа обеспечена».

Аналитики ISW акцентировали, что такой энтузиазм «блогеров» в приписывании абсолютной некомпетентности собственным ПВО — единственное возможное объяснение многочисленных случаев, когда «дружественным огнем» сбивали самолеты, помогая координировать действия самой противовоздушной обороны. То есть, сама по себе ситуация довольно странная, однако раскрывает некоторую последовательность, если учесть прямое отрицание Россией участия в «устранении» всех этих самолетов украинской армии.

Ранее мы писали о том, что Подоляк раскрывал, почему в РФ объяснили удар по самолету А-50 уничтожением «дружественным огнем».