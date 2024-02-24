О том, что у государства-террориста хватит ресурсов для ведения интенсивной войны еще в течение не менее 2-х лет, однако потом последует значительный спад боевого потенциала «второй армии мира», пишет «НБН», ссылаясь на мнение военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, опубликованное порталом LIGA.net.

По словам Коваленко, активная фаза войны связана не столько с численностью бойцов, сколько с количеством рабочих танков, артиллерийских средств, бронемашин, объема боеприпасов, беспилотников, авиатехники, бомб и различных ракет.

В частности, даже сейчас страна-агрессор испытывает весомые трудности с производством танков «с нуля», и потому на данном этапе войны вражеская «оборонка» переключилась на восстановление и модернизацию бронетехники артиллерии, которая осталась на складах и центрах хранения со времен СССР.

Аналитик акцентировал — когда у РФ подойдет к концу техника времен Советского Союза, война перейдет в стадию «острого дефицита».

Ранее мы писали о том, что Госдеп США оценивал масштабы поставок оружия из КНДР в РФ за последние 6 месяцев.