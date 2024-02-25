О том, какие проблемы вскоре встанут перед новым главкомом ВСУ Александром Сырским, по мнению австралийского генерал-майора в отставке Мика Раяна, пишет «НБН», ссылаясь на материал «New Voice».

По словам Раяна, Сырский встретит немалые трудности на передовой, такие, как, беспилотники, цифровой процесс командования/управления, использование расширенного комплекса систем, делающих действия на поле боя более прозрачными, поскольку для данных проблем еще не разработаны соответствующие решения даже в самых современных армиях.

Кроме того, новый главком будет вынужден скрывать реальное количество подконтрольных подразделений ВСУ, то есть активно маскировать армию, не подвергая ее атакам, чтобы потом безопасно прорываться через массированные минные заграждения РФ.

Также, Сырский, вероятно, столкнется с кадровыми, технологическими и боевыми вызовами — сложности состоят в одновременном восстановлении личного состава ВСУ после 2-х весьма напряженных лет и защите свободной территории Украины, что является «противоречивыми задачами».

Ранее мы писали о том, сколько «защитников Украины», ни разу не бывших на фронте в течение 2-х лет, обнаружил Сырский в ходе аудита ВСУ.