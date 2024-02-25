О том, что ночью этого воскресенья, российско-оккупационные волнообразно атаковали Украину, применив ракеты и дроны-камикадзе типа «Герань2-Шахед131/136», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, поначалу армия Путина намеревалась с помощью самолетов тактической авиации вывести из строя системы ПВО Украины, ударив ракетами воздушного базирования Х-31П из неба над акваторией Черного моря, но все вражеские цели удалось сбить.

Кроме того, немного позднее, на различные регионы нашей страны «освободители» направили несколько волн российско-иранских ударных беспилотников — первая атака на Николаевщину продолжалась 1,5 часа, а в следующий удар, нацеленный на центральные и западные области, проходил на протяжении 3-х часов.

Ранее мы писали о том, что Госдеп США раскрывал масштабы поставок оружия из КНДР в РФ за последние 6 месяцев.