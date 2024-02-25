О том, что по мнению главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, текущая обстановка на границе с Польшей является одновременно и упрощенной, и усложненной, а также как можно урегулировать «транспортный кризис», пишет «НБН», ссылаясь на «Голос Америки».

По словам Кулебы, сложность ситуации в том, что поляки пытаются всю ответственность за трудности европейских фермеров перебросить на Украину, игнорируя аналогичные поставки российского или идентичного, но не украинского зерна, ввозимого на внутренний рынок ЕС в огромных объемах. В частности, именно польские забастовщики «раскрутили одну тему, что во всем виновата Украина», навязав это убеждение на всех уровнях протестующих по разным государствам.

Глава МИД добавил — первое, что необходимо сделать правительствам европейских стран, — честно обсудить со своими фермерами, что «проблема гораздо шире», и не следует «все сваливать на Украину».

Также, простой компонент вышеописанной ситуации — Украина и Польша наконец начали договариваться, намереваясь решить проблему, но, вполне вероятны «дополнительные провокации», поскольку российская агентурная сеть «всю эту историю будет нагнетать».

Кулеба резюмировал:

Поэтому надо держать голову холодной и принимать быстро решения, которые позволят успокоить ситуацию.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль называл главные задачи на «приграничных» переговорах с Польшей.