О том, что в определенных случаях украинцы располагают правом на отмену взыскания долгов в процессе судебного разбирательства, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение юриста «Gracers Law Firm» Анастасии Цыбулько, опубликованное «24-Каналом».

В частности, на данном этапе, компании-поставщики коммунальных услуг обладают законным правом на подачу обращения в суд, если потребитель отказывается в добровольном порядке погасить весь размер долга или пройти его реструктуризацию.

Впрочем, при некоторых сценариях, суд может принять сторону гражданина-должника, и принять решение в его пользу, фактически списав все начисленные суммы.

Например, справедливость, с точки зрения закона, окажется на стороне должника, если:

задолженности за «коммуналку» исполнилось более 3-х лет;

долги перешли от предыдущих владельцев дома/квартиры;

долги не соответствуют реальной площади дома/квартиры;

«подсудная» особа официально признана банкротом.

Ранее мы писали о том, какое максимальное наказание грозит неплательщикам за «коммуналку» в Украине.