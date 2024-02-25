О том, что теперь гражданам, трудоустроенным в государственных структурах, продолжающих работу на территориях, где не прекращаются интенсивные боевые действия, станут начислять весомые надбавки к заработным платам, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как стало известно, вследствие такого решения Кабмина, особам, занятым на государственных предприятиях, и оставшимся на вышеописанных территориях, теперь гарантируется начисление ежемесячной надбавки в предельно возможном размере — 100-процентный должностной оклад.

Следует отметить, что ранее правом на подобные надбавки располагали лишь государственные служащие, продолжающие работать на территории активных боевых действий.

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