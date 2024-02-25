О том, почему подразделения украинской армии временно передислоцировались к западным околицам вышеуказанного населенного пункта, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Таврия» Дмитрием Лыховием для издания «РБК-Украина».

По словам Лыховия, отступление в западную зону села Ласточкино, на заранее подготовленные оборонные позиции, произошло еще утром этого выходного дня, однако, поскольку обстановка на данном участке фронта весьма динамична, она все еще может измениться в лучшую сторону.

Спикер ОСГВ «Таврия» подчеркнул — перемещение бойцов Сил Обороны спровоцировано ожесточенными штурмовыми действиями армии Путина на Авдеевском направлении, в частности, усиленной поддержкой артиллерии и авиации, включая бросание в бой дополнительных подразделений.

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