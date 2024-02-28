О том, что по мнению главнокомандующего Вооруженных сил Великобритании адмирала Тони Радакина, ВСУ могут испытывать весомую нехватку боеприпасов, и по этой причине останутся в невыгодном положении на протяжении еще нескольких месяцев, отдав инициативу на передовой «второй армии мира», пишет «НБН», ссылаясь на материал The Guardian.

По словам Радакина, на данном этапе войны Украина столкнулась со сложнейшей ситуацией, вызванной тем, что защитники скорее борются не с оккупантами, а «с боеприпасами и запасами». В частности, такие значительные проблемы спровоцированы тем, что оказание военной поддержки со стороны США приостановлено Республиканской партией в Конгрессе, а страны-члены ЕС пока не в состоянии восполнить указанный дефицит.

Главком британских ВС акцентировал:

Я думаю, что это затруднительное положение, которое, вероятно, продлится по крайней мере следующие несколько месяцев.

Кроме того, Радакин добавил — Силы Обороны нашей страны не смогут перейти к новому контрнаступлению как минимум до конца лета, и, судя по всему, существенные изменения на фронте произойдут только со следующего года.

Ранее мы писали о том, что оккупанты продвинулись в районе Бахмута.