О том, что российско-оккупационные войска не прекращают осуществлять «мясные штурмы» на Крынки, не выделяя для подобных усилий бронетехнику, а также какие ошибки командования захватчиков только помогают бойцам Сил Обороны, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» полковника Натальи Гуменюк, опубликованное изданием «Эспрессо».

По словам Гуменюк, враги действительно увидели — отчет главы оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу касательно Крынок, не так давно прозвучавший в Кремле, на самом деле не соответствует географическим деталям данной территории, то есть оккупанты не расположились на заявленных позициях, а вынуждены продолжать атаки на плацдарм ВСУ, однако смогли провести только «один штурм потому, что не насобирали больше энтузиастов, готовых уйти и не вернуться».

Спикер ОК «Юг» добавила: вследствие того, что путинская армия не имеет возможностей «освежить» свои подразделения, у «освободителей» остается все меньше потенциала по проведению штурмовых действий, а ВСУ готовы отбивать позиции и работают «над расширением плацдарма».

Фото — espreso.tv

Ранее мы писали о том, что Гуменюк объясняла, почему россиянам выгодно нагнетание ситуации вокруг Крынок и левобережья Херсонщины.