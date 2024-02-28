О том, что одна из поправок напрямую затрагивает лиц, накопивших задолженности по оплате «коммуналки», пишет «НБН», ссылаясь на проект правительственного постановления, размещенного для обсуждения на сайте «Федерации профсоюзов Украины» (ФПУ).

В соответствии с одним из предложений, соцпомощь «на коммуналку» не дадут оформить, если сформировались долги за одну из услуг в размере 680 гривен, не уплачиваемые в течение 3-х месяцев, что расходится с идентичными нормами, действующими на данный момент (сумма та же, но не общая, и нет уточнения о сроках).

Кроме того, документом предусматривается корректировка выделения жилищной субсидии при фиксации смерти одного из членов домохозяйства (за исключением заявителя)/члена семьи лица из состава домохозяйства — повторная заявка не потребуется, поскольку соответствующие органам позволят в самостоятельном порядке пересматривать размер соцпомощи с последующего месяца после месяца, то есть без необходимости обращения собственника дома/квартиры.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что юрист объясняла, когда можно рассчитывать на списание долгов за коммунальные услуги.