О том, что перед подписанием вышеуказанного соглашения с США, Вашингтон поначалу должен определиться, какой объем средств он сможет выделить в качестве поддержки нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, прозвучавшее на YouTube-канале «Голос Америки Українською».

По словам Кулебы, в первую очередь Украине следует дождаться обещанной «новой помощи» от США, и лишь потом заводить разговор касательно гарантий. В частности, глава МИД Украины подчеркнул, что «сначала — деньги, а подписание потом», поскольку данные договоренности относительно гарантий являются весьма конкретными, — в них «прописываются суммы, конкретные вещи, с которыми будут работать».

Таким образом, Вашингтон сможет рассчитывать на заключение соглашения с Киевом, только когда целиком осознает, какие ресурсы находятся в его распоряжении.

Кулеба акцентировал:

Такая логика.

Ранее мы писали о том, как Кулеба обвинял союзников в нехватке боеприпасов у Украины.