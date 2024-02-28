О том, что на ВОТ (временно оккупированные территории) нашей страны начали прибывать «волонтеры» и сотрудники ЧОПов не только для ведения «охраны избирательных участков», но и оказания давления на местное гражданское население, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно движению сопротивления, на ВОТ уже разместили около 10 000 росгвардейцев, в обязанности которых войдет сопровождение членов «избирательных участков», а также обход домовладений местных жителей. Впрочем, поскольку указанной численности, по мнению оккупационных «властей», может не хватить для контролирования «волеизъявления», Москва направила для идентичных целей «волонтеров» из «роты боевого братства».

Предполагается, что такие «титушки» станут следить за голосованием непосредственно на участках, при участии частные охранников из московских фирм, подобным образом направляя псевдовыборы в «правильное русло».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС сообщали подробности акции «идеологических гастарбайтеров» из РФ в Донецкой области.