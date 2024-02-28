О том, в течение какого срока государство в состоянии обеспечить выделение финансов на пенсионные пособия в полном объеме, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Минсоцполитики Украины Оксаны Жолнович, прозвучавшее в эфире телемарафона «Єдині новини» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Жолнович, бюджетом страны предусмотрен некоторый запас средств на проведение мартовской индексации пенсий, несмотря на то, что Украине так и не оказали обещанную финансовую поддержку (в частности, США) — после традиционного весеннего поднятия выплат, расходы госбюджета возрастут в среднем на 3 миллиарда гривен ежемесячно.

Глава Минсоцполитики объяснила — все вышеописанное стало возможно благодаря тому, что ключевым источником дохода для начисления повышенных пенсионных пособий, являются граждане, работающие «в белую», а также ответственные налогоплательщики и военнослужащие, регулярно отчисляющие единый социальный взнос в ПФУ.

Жолнович акцентировала:

Это базовые поступления, и мы уверены, что нам их на ближайшие месяцы точно хватит.

Ранее мы писали о том, как с 2024-го года в Украине изменились требования к трудовому стажу, необходимому для своевременного выхода на пенсию.