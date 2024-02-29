О том, что произойдет с тарификацией газа с приходом первого весеннего месяца, пишет «НБН», ссылаясь на подробный материла тематического портала «ГазПравда».

Как стало известно, стоимость «голубого топлива» не вырастет с наступлением весеннего сезона, и цены за 1 кубометр газа с марта станут варьироваться в диапазоне от 7,7 гривны до 9,99 гривны, что связано с «ценниками», которые выставят газоснабжающие компании.

В частности, на данный момент, собственное видение ценообразования на газ уже обнародовали 12 компаний-поставщиков — у 7 из них стоимость 1 кубометра чуть ниже 8 гривен, а у 5 — несколько выше 9, с чем можно ознакомиться немного ниже:

Фото — gazpravda.com.ua

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в Верховной Раде Украины рассказывали, как вскоре изменятся тарифы на газ, электричество и тепло.