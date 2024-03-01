О том, почему Пекин обращается ко всем государства, владеющим ядерным оружием (ЯО), действовать продуманно, тем самым поддерживая стабильность глобального стратегического баланса в мире, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера МИД КНР Мао Нин, прокомментировавшей высказывание Путина, и опубликованное «Укринформом».

По словам Мао Нин, после ядерной войны попросту не останется никаких стран-победителей, и по этой причине Китай твердо призывает все стороны «сохранять сдержанность».

Спикер МИД Китая добавила, что в январе позапрошлого года, лидерами 5-ти государств, располагающими ЯО, было сделано совместное заявление — ядерную войну невозможно выиграть и не следует даже начинать.

Мао Нин акцентировала:

Мы призываем все стороны сохранять взвешенность и сдержанность и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности посредством диалога и консультаций.

Ранее мы писали о том, как в ISW объясняли, что стоит за словами Путина о диалоге с США и ядерном оружии.