В отчете ISW обратили внимание на то, что во время обращения к Федеральному собранию глава Кремля заявил, что Москва готова говорить с Вашингтоном о «стратегической стабильности», и обвинил американское руководство в отсутствии диалога, информирует «НБН».

В то же время российский лидер утверждал, что в ходе переговоров с США должны учитываться национальные интересы страны-агрессора – то есть полная капитуляция Украины, а также ослабление и раскол Североатлантического Альянса.

Американские эксперты считают, что Путин делает вид, что он заинтересован в диалоге с Вашингтоном, чтобы способствовать уступкам Запада по Украине.

Также диктатор традиционно пригрозил союзникам Киева ядерным оружием. В ISW напомнили, что представители Кремля часто используют подобную агрессивную риторику, чтобы запугать аудиторию на Западе и снизить поддержку Украины со стороны ее партнеров.

Напомним, в ходе выступления перед Федеральным собранием Путин заявил, что он гордится вторжением в Украину.