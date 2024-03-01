О том, какие дополнительные условия являются предпосылкой для аннулирования начисления финансовой помощи от государства в пользу ВПЛ, пишет «НБН», ссылаясь постановление Кабмина, опубликованное на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, переселенцам могут прекратить выделять гарантированную государством помощь, если они:

приобретали жилье/землю на сумму более 100 000 гривен (за исключением дома/квартиры, полученных за счет гос- или местного бюджета);

приобретали новое автотранспортное средство, с момента производства которого прошло менее 5-ти лет (за исключением покупки в волонтерских целях или передачи в ВСУ);

располагают собственным жильем, площадью более 13,65 «квадратов» на 1 члена семьи на территориях, где не фиксируется ведение боевых действий или частичной оккупации;

приобретали валюту иных государств на общую сумму от 100 000 гривен (кроме средств, полученных от благотворителей или купленных для оплаты мед-, соц- или образовательных услуг), включая банковские металлы;

внесли на депозитный банковский счет более 100 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики раскрывали дополнительные причины приостановки выплат помощи ВПЛ.