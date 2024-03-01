О том, какие обновленные правила касательно снятия денег через банковские аппараты начали действовать в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на подробную инфографику, обнародованную на официальной странице Национального банка Украины (НБУ).

В частности, банк-регулятор объявил о введении временных лимитов на получение наличных средств в текущем году:

раз в сутки, в пределах Украины — до 100 000 гривен;

раз в неделю, если клиент находится за границей — не более 12 500 гривен;

ограничение на проведение карточных транзакций для лица, остающегося за границей — не более 100 000 гривен/ежемесячно.

Кроме того, некоторыми украинскими банками установлены нижеуказанные пределы:

Фото — bank.gov.ua

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