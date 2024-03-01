О том, что сейчас «оборонка» страны-агрессора не способна полноценно перекрыть потребности захватчиков для войны с Украиной, но есть один важный нюанс, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как утверждают аналитики военной разведки Британии, увеличение объемов продукции военного назначения происходит посредством восстановительных мероприятий и модернизации накопленных запасов (старых советских танков и идентичной техники), а не запуска обновленного производства.

Также, в течение 2023-го года возросло производство артиллерийских снарядов, которое, судя по всему, достигнет пиковых значений в последующие 12 месяцев, учитывая довольно ограниченные текущие мощности.

В Минобороны Великобритании добавили, что даже вопреки тому, что российская «оборонка» не в состоянии в полной мере обеспечить потребности операций ВС РФ против нашей страны, «она почти наверняка способна предоставить материальное преимущество над Украиной в 2024-м году».

Ранее мы писали о том, что британская разведка называла важное политическое последствие вторжения в Украину для Путина.