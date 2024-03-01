О том, что для сброса вышеописанных предупреждений для коллаборационистов, защитниками были применены специальные FPV-дроны, пролетевшими над городом Сватово (Луганская область), а также над несколькими населенными пунктами ВОТ (временно оккупированные территории) Херсонщины и Запорожья, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно, в листовках не только напоминается об уголовной ответственности за пособничество захватчикам, но также и напечатаны призывы к патриотичным украинцам, оказавшимся в оккупации, — во что бы то ни стало проигнорировать псевдовыборы.

Фото — sprotyv.mod.gov.ua

Ранее наш новостной портал писал о том, что в ЦНС рассказывали, как «власти» будут контролировать «правильное» проведение псевдовыборов на ВОТ Украины.