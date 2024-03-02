О том, что на территорию временно захваченного Мариуполя, с целью усиления «зачисток» города, в преддверии так называемых выборов президента страны-агрессора, прибыло более десятка дополнительных экипажей полиции из Санкт-Петербурга, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал советника местного мэра Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, в Мариуполе не прекращается «большая зачистка» — в город направили 11 экипажей полицаев из Санкт-Петербурга. Данные российские правоохранители должны усилить подразделение Росгвардии, отданное в подчинение ФСБ.

Предполагается, что оккупанты начнут интенсивно искать партизан и диверсантов, поскольку к псевдовыборам им необходимо доложить об успехах в Кремль, что является обратной стороной «палочной», еще советской системы отчетности.

Андрющенко акцентировал:

Поэтому, будут трясти весь город. Выворачивать. Снимать постановочные ролики.

Ранее мы писали о том, что Андрющенко сообщал о причинах взрывов в Мариуполе 21-го февраля.