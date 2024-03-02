О том, что сокращение интенсивности полетов противника может продлиться до тех пор, пока «освободители» не проведут внутренние следственные мероприятия касательно совершенной неспособности в защите данных самолеты, включая продумывание методики по снижению степени угрозы, которую стала представлять ПВО нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

По мнению аналитиков военной разведки Британии, утрата А-50, обеспечивающего ежедневный контроль, командование и управление воздушными действиями ВКС РФ, весьма вероятно, существенно ухудшит ситуационную осведомленность прочих пилотов самолетов, добавив «пробел в возможностях», который РФ не состоянии себе позволить, поскольку опасается потерять спорное воздушное пространство над восточными и южными регионами Украины.

Таким образом, государство-террорист будет вынуждено отыскать варианты для преодоления вышеуказанных трудностей посредством переоборудования авиации или расконсервации идентичных самолетов, и одновременного принятия больших рисков, с целью обеспечения эффективной поддержки с неба, в которой, к тому же, серьезно нуждаются сухопутные подразделения «второй армии мира», ведущие наступление, что, очень возможно, станет долгосрочной проблемой, слишком обострившейся после отвода А-50.

Ранее мы писали о том, что в ОК «Юг» рассказывали, какие альтернативы А-50 используют оккупанты после «демилитаризации» самолета.