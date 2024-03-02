О том, что самолеты противника больше не чувствуют свободы в небе над Украиной, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, озвученное в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, вышеописанная ограниченная тактика армия Путина спровоцирована тем, что у корректируемых авиабомб (КАБов), массово применяемых захватчиками (например, — в Авдеевке), имеется весьма ограниченный радиус поражения. В частности, для того, чтобы «доставать подальше», российским пилотам приходится «подлетать ближе», что может быть концом для их жизни и самого самолета. По этой причине, как летчики, так и их командование, прекрасно осознают последствия и «действуют осторожнее», таким образом дав «нашим войскам перевести дыхание».

Кроме того, спикер Воздушных Сил добавил — 2-го марта исполнился 6-й день, как самолеты дальнего обнаружения и управления А-50 больше не появляются над акваторией Азовского моря.

Ранее мы писали о том, что Игнат рассказывал, каких успехов достигли украинские пилоты, обучающиеся овладеванию F-16.