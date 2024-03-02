О том, что во фракции Шольца не выражают особенного удовлетворения от разногласий между их главой и Макроном, одновременно серьезно беспокоясь о результатах такого конфликта, пишет «НБН», ссылаясь на заявление председателя комитета по иностранным делам ФРГ Михаэля Рота, опубликованное в Spiegel.

По словам Рота, спор между двумя европейскими лидерами представляет некоторую опасность для Украины. В частности, как у Шольца, так и у Макрона сформировалось «глубоко укоренившееся непонимание друг друга». Впрочем, глава комитета по иностранным делам предсказуемо поддерживает своего канцлера, утверждая, что Франции необходимо сделать больше для Украины, нуждающейся «в прагматичной, быстрой помощи», в особенности, в боеприпасах и ПВО, однако пока страны Европы «прячутся друг за другом», РФ в это время «улыбается».

От другого представителя Социал-Демократической Партии Германии, Акселя Шефера, прозвучало отдельное подтверждения — между французскими президентами и немецкими канцлерами всегда существовали усложненные отношения. При этом, сейчас Париж сам по себе вряд ли располагает значительной экономической силой, чтобы стать лидером в ЕС, так как «Макрон зависит от Шольца». Также, федеративный канцлер, похоже, снова должен взять на себя роль лидера в Европе, как он это показал в спорной ситуации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в период проведения голосования за выделение финансовой помощи Украине.

Ранее мы писали о том, как Макрон публично продемонстрировал неприязнь к Шольцу.