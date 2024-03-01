Информационное агентство Bloomberg сообщило о конфликте между главой Франции и немецким канцлером, обратив внимание на их высказывания во время и после парижского саммита европейских лидеров, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что во время выступления французский лидер продемонстрировал неприязнь к главе правительства ФРГ словами о союзниках Киева, которые предлагали ему только «шлемы и спальные мешки». В свою очередь Шольц раскритиковал предложение Макрона об отправке войск стран НАТО в Украину.

СМИ отмечает, что глава Франции видит канцлера как лидера без смелости и амбиций, мыслящего лишь краткосрочными периодами. В то же время в Берлине Макрона считают монархическим деятелем, у которого хорошо получается выдавать грандиозные виденья, чем воплощать их в жизнь.

В материале отмечается, что Макрон и Шольц конфликтуют в самый сложный для Украины момент.

В то же время спикер правительства ФРГ в комментарии агентству заявил, что разногласия возникли между французским лидером и большей группой, считавшей его комментарии некорректными, при этом сами политики хорошо ладят друг с другом.

Напомним, в Литве призвали задуматься над предложением Макрона по отправке западных войск в Украину.