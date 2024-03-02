О том, что представители Минэнерго убеждают — повышение стоимости электрической энергии даже не обсуждается, и любые сведения касательно возможных расчетов потенциально новых тарифов не соответствуют реальности, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Кабмина Украины.

Как уверяют в Минэнергетики — на данный момент никакого процесса подготовки, любых обсуждений или перерасчетов не проводится, и по этой причине все вышеописанные недостоверные заявления, являются не более, чем «фейком», который направлен на дестабилизацию настроений в социуме.

Энергетики подчеркнули — сейчас усилия всех сотрудников их сферы, координируемые Минэнерго, направлены на успешное завершение текущего отопительного сезона и началу тщательной подготовки к последующему.

Таким образом, вопреки всем попыткам врага, как и «вбросам» со стороны псевдоэкспертов, эта зима для украинцев прошла без широкомасштабных отключений, «со светом и теплом» — все негативные прогнозы, распространяемые различными источниками, в итоге, не сбылись.

Ранее мы писали о том, как изменятся тарифы на «голубое топливо» в Украине с приходом марта.