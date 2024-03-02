О том, что основной части переселенцев теперь придется позаботиться о собственном благосостоянии в самостоятельном порядке, а также кому следует переподать заявление на предоставление соцпомощи, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение глав Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

В частности, подать обновленную заявку на выплаты от правительства позволяется:

детям, прибывшим в новую общину без сопровождения родителей/опекунов;

женщинам на 30-й неделе беременности;

людям, утратившим трудоспособность и не имеющим права на пенсионное пособие/соцпомощь, при условии, что совокупный доход на 1-го человека в их семье не выше 9 444 гривен;

трудоспособным особам, не работающим, но ухаживающим за ребенком до 14-ти лет;

семьям, воспитывающим 3-х или более детей до 18-ти лет (все дети должны жить в семье, а семья — проживать на территориях, где ведутся/возможны боевые действия);

семьям из условно-безопасных областей страны, если в их городах/селах не существует возможности отправить ребенка в детсад, а процесс обучения в школе проходит онлайн или в совмещенном формате.

Ранее мы писали о том, кому из переселенцев с 1-го марта 100-процентно отменили выплаты.