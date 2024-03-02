О том, что бойцы Сил Обороны продолжают отбивать вражеские штурмы, одновременно проводя интенсивные действия на некоторых направлениях, информирует «НБН», ссылаясь на сводку, обнародованную в Telegram-канале командующего ОСГВ «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, помимо взятия 10 «хороших русских» в плен, и ликвидации 336 единиц вражеской живой силы, а также «демилитаризации» 5 важных объектов «второй армии мира», оккупанты не досчитаются:

в танках — 4 штук;

в бронемашинах — 12 штук;

в артсистемах — 6 штук;

в ПТРК — 1 штуки;

в средствах ПВО — 4 штук;

в авто- и спецтехнике — 11 штук;

в беспилотниках разнообразных типов — 258 штук.

Ранее мы писали о том, что главком Сырский анонсировал кадровые перестановки в ВСУ, объяснив, почему не всегда удается сдерживать наступление РФ.