О том, что вчерашний ракетный удар по временно захваченному Крымскому полуострову является достаточно предсказуемым и обычным сезонным явлением, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, прозвучавшее от главы объединенного пресс-центра Оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам спикер ОК «Юг», все подобные неурядицы для путинской оккупационной армии — не более, чем обычные проявления сезона «бавовны». При этом, захватчикам следует постоянно помнить, что с приходом весеннего сезона ««цвести» будет чаще».

Кроме того, Гуменюк добавила — подробная информация касательно вышеописанного ракетного удара пока еще предназначена для ограниченного круга структур, однако «достаточно глубокого намека».

Ранее мы писали о том, что аналитики ISW объясняли, чего в действительности намеревается достичь РФ запуском баллистической ракеты «Ярс» 1-го марта.