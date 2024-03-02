О том, что указанными испытаниями, якобы неуничтожимой высокоскоростной баллистической ракеты, государство-террорист пытается оказать влияние на поддержку Украины, в особенности, учитывая недавнее послание кремлевского тирана Владимира Путина к Федеральному собранию, на котором международный преступник предупреждал о возможности нанесения ядерного удара по союзникам Киева, пишет «НБН», ссылаясь на «Институт изучения войны» (ISW).

По мнению аналитиков ISW, Москва слишком часто стала использовать «ядерное бряцание», подобным образом показывая свои «инновационные технологии», и стараясь вселить ужас в социум западных государств-партнеров, предполагая, что формирование таких негативных настроений позволит существенно ослабить поддержку нашей страны.

Впрочем, в «Институте изучения войны» уверены — применение Кремлем любого типа ядерного оружия, как на территории Украины, так и за ее пределами, в настоящее время весьма маловероятно.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в ISW объясняли, что стоит за словами диктатора о диалоге с США и ядерном оружии.